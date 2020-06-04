Министерство культуры Ингушетии проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг» в поддержку медицинских работников
Министерство культуры Ингушетии в поддержку работников здравоохранения проводит благотворительную акцию «Профессия — подвиг», сообщила пресс-служба ведомства.
Министерством подготовлен одноименный документальный фильм о профессиональном и человеческом подвиге, который ежедневно совершают врачи и все медицинские работники Ингушетии.
«Сегодня наши врачи и медработники нуждаются в помощи не меньше тех, кого они лечат и чьи жизни спасают. Мы знаем, насколько им сейчас сложно, какая большая физическая и психологическая нагрузка легла на их плечи», — отметил министр Темерлан Дзейтов.
В рамках благотворительной акции «Профессия — подвиг» деятели культуры и искусства региона совместно с фондом «Тешам» начали добровольный сбор денежных средств для поддержки работников медицинской сферы, задействованных в борьбе с COVID-19.
Темерлан Дзейтов призвал всех желающих, независимо от профессии и сферы деятельности, присоединиться к акции.
«Не оставайтесь в стороне! Давайте поддержим всех, кто сейчас борется с вирусом», — сказал министр.
Как отметили в пресс-службе ведомства, физические лица могут перечислять денежные средства на счет благотворительного фонда «Тешам» — на карту Сбербанка: 5469 6000 2036 6233 (карта на имя Ахмед Баширович К.) с сопроводительным сообщением «Подвиг».
Юридические лица могут осуществить пожертвования по следующим реквизитам:
БФ «Тешам»
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Тешам (Доверие)»
ИНН 0603999671
КПП 060301001
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в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ
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Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на благотворительную акцию «Профессия — подвиг».