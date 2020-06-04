Министерством подготовлен одноименный документальный фильм о профессиональном и человеческом подвиге, который ежедневно совершают врачи и все медицинские работники Ингушетии.

«Сегодня наши врачи и медработники нуждаются в помощи не меньше тех, кого они лечат и чьи жизни спасают. Мы знаем, насколько им сейчас сложно, какая большая физическая и психологическая нагрузка легла на их плечи», — отметил министр Темерлан Дзейтов.

В рамках благотворительной акции «Профессия — подвиг» деятели культуры и искусства региона совместно с фондом «Тешам» начали добровольный сбор денежных средств для поддержки работников медицинской сферы, задействованных в борьбе с COVID-19.

Темерлан Дзейтов призвал всех желающих, независимо от профессии и сферы деятельности, присоединиться к акции.

«Не оставайтесь в стороне! Давайте поддержим всех, кто сейчас борется с вирусом», — сказал министр.

Как отметили в пресс-службе ведомства, физические лица могут перечислять денежные средства на счет благотворительного фонда «Тешам» — на карту Сбербанка: 5469 6000 2036 6233 (карта на имя Ахмед Баширович К.) с сопроводительным сообщением «Подвиг».

Юридические лица могут осуществить пожертвования по следующим реквизитам:

БФ «Тешам»

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Тешам (Доверие)»

ИНН 0603999671

КПП 060301001

Р/с № 40703810560350050236

в СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ

К/с № 30101.810.9.07020000615

БИК 040702615

Фактический адрес: г. Назрань, ул. Чеченская, 34.

Юр. адрес: г. Карабулак, ул. Осканова, 32.

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Исполнительный директор Мержоев Магомед-Башир Хамидович.

На основании Устава

www. fondtesham. ru

E-mail: fondtesham@gmail. com

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на благотворительную акцию «Профессия — подвиг».