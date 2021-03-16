Министерство культуры Ингушетии продолжает набор абитуриентов для поступления в профильные вузы страны

Прием на обучение по программам бакалавриата осуществляется по следующим направлениям подготовки: хореографическое искусство; социально-культурная деятельность; дирижирование; музыкознание и музыкально-прикладное искусство; драматургия; режиссура театрализованных представлений и праздников; музыкально-инструментальное исполнительство; искусство народного пения; технология художественного оформления спектакля; библиотечно-информационная деятельность; народная художественная культура; музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.

Прием на обучение по программам специалитета осуществляется по следующим направлениям подготовки: кинооператорство; звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ; живопись; графика; музыкальная звукорежиссура; актерское искусство; режиссура театра; сценография; искусство концертного исполнительства; режиссура кино и телевидения.

Прием на обучение в магистратуре осуществляется по направлениям подготовки: хореографическое искусство; реставрация историко-культурного наследия; музыкально-инструментальное исполнительство; драматургия; народная художественная культура; социально-культурная деятельность; библиотечно-информационная деятельность; теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия.

«Уважаемые выпускники! Вам предоставляется уникальная возможность поступить в одни из лучших профильных вузов нашей страны. Спешите пройти конкурсы и прослушивания для поступления на целевые места», — сказано в релизе.

За подробной информацией обращаться по адресу г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 16 «а», Министерство культуры Республики Ингушетия (2 этаж, отдел искусств и досуговой деятельности). Телефон — 8(8734)55-42-30.