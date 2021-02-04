Министерство культуры Ингушетии отчитается перед жителями республики о своей работе за прошлый год
26 февраля на заседании итоговой коллегии под председательством министра Темерлана Дзейтова подведут итоги деятельности Министерства культуры Ингушетии за 2020 год и обсудят задачи на 2021 год, сообщила пресс-служба ведомства.
Заседание коллегии состоится в конференц-зале Центра культурного развития Магаса, расположенного на улице Кулиева (1-й этаж).
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на мероприятии могут присутствовать все желающие. Начало — в 14:30.