Министерство культуры Ингушетии отчитается перед жителями республики о своей работе за прошлый год

Заседание коллегии состоится в конференц-зале Центра культурного развития Магаса, расположенного на улице Кулиева (1-й этаж).

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на мероприятии могут присутствовать все желающие. Начало — в 14:30.