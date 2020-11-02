Министерство культуры Ингушетии ко Дню народного единства запустило флешмобы «Народная перекличка» и «Вкусно, национально»

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Министерство культуры Ингушетии ко Дню народного единства запустило флешмобы в социальных сетях подведомственных учреждений «Народная перекличка» и «Вкусно, национально», сообщила пресс-служба ведомства.

Флешмоб «Народная перекличка» — это видеоролик переклички городов и сел республики. Для участия в нем люди называют свои населенные пункты, приветствуется их название на родном языке.

В кулинарном флешмобе «Вкусно, национально» повара и любители делятся рецептами и фотографиями национальных блюд.

Напомним, что главное праздничное мероприятие пройдет в МДК г. Назрань, откуда в прямом эфире на канале НТРК «Ингушетия» и странице в «Инстаграм» филармонии будет транслироваться онлайн-концерт с участием звезд ингушской эстрады.

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