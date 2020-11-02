Министерство культуры Ингушетии ко Дню народного единства запустило флешмобы «Народная перекличка» и «Вкусно, национально»
Министерство культуры Ингушетии ко Дню народного единства запустило флешмобы в социальных сетях подведомственных учреждений «Народная перекличка» и «Вкусно, национально», сообщила пресс-служба ведомства.
Флешмоб «Народная перекличка» — это видеоролик переклички городов и сел республики. Для участия в нем люди называют свои населенные пункты, приветствуется их название на родном языке.
В кулинарном флешмобе «Вкусно, национально» повара и любители делятся рецептами и фотографиями национальных блюд.
Напомним, что главное праздничное мероприятие пройдет в МДК г. Назрань, откуда в прямом эфире на канале НТРК «Ингушетия» и странице в «Инстаграм» филармонии будет транслироваться онлайн-концерт с участием звезд ингушской эстрады.