Министерство культуры Ингушетии и поисковый отряд «Малгобек» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились координировать свою деятельность в области патриотического воспитания, способствовать консолидации деятельности поисковых и молодежных организаций по реализации совместных проектов и программ патриотического воспитания, сохранения и увековечивания памяти о погибших защитниках Отечества.

Соглашение подписано в целях укрепления взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между Министерством культуры региона и Ингушской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек».