Министерство культуры Ингушетии и поисковый отряд «Малгобек» подписали соглашение о сотрудничестве

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Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов и председатель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации отдельного плана мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы и Года памяти и славы.

Стороны договорились координировать свою деятельность в области патриотического воспитания, способствовать консолидации деятельности поисковых и молодежных организаций по реализации совместных проектов и программ патриотического воспитания, сохранения и увековечивания памяти о погибших защитниках Отечества.

Соглашение подписано в целях укрепления взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между Министерством культуры региона и Ингушской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек».

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