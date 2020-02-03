Министерство культуры Ингушетии и поисковый отряд «Малгобек» подписали соглашение о сотрудничестве
Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов и председатель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации отдельного плана мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы и Года памяти и славы.
Стороны договорились координировать свою деятельность в области патриотического воспитания, способствовать консолидации деятельности поисковых и молодежных организаций по реализации совместных проектов и программ патриотического воспитания, сохранения и увековечивания памяти о погибших защитниках Отечества.
Соглашение подписано в целях укрепления взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества между Министерством культуры региона и Ингушской региональной общественной организацией «Поисковый отряд «Малгобек».