Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 1 июня увеличилось до 6752 руб.

Теперь минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком составляет 6752 руб. вместо установленного ранее размера 3375 руб. Максимальный размер пособия также повышен с 6 тыс. руб. до 13 504 руб. (Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ).

Получателями ежемесячного пособия по уходу за ребенком в его минимальном размере являются матери, которые были уволены в период беременности, родители либо опекуны, осуществляющие уход за ребенком в период временной нетрудоспособности и не подлежащие обязательному социальному страхованию, в том числе обучающиеся очно в вузах и профессиональных образовательных организациях и другие.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. Лицам, имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований.

Напомним, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.