Минфин предложил выдавать семьям с детьми льготную ипотеку на строительство частных домов

Изменения коснутся кредитов на покупку земельного участка под строительство частного дома или на возведение жилого дома на уже имеющемся участке. Предполагается, что они начнут действовать уже с 1 марта.

Воспользоваться программой смогут семьи, в которых в 2018-2022 годах родился второй или третий ребенок. Им будут выдавать по сниженной ставке кредиты на строительство индивидуального жилого дома или на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Планируется определить особенности расчета первоначального взноса, составляющего 15% стоимости объектов применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. Так, при приобретении или строительстве за счет кредита дома с земельным участком первоначальный взнос можно будет рассчитывать исходя из совокупной стоимости приобретаемых объектов, а в случае строительства объекта ИЖС его стоимость будет определяться исходя из цены договора подряда.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить эффективность поддержки семей, имеющих детей, доступность ипотеки в условиях роста процентных ставок по жилищным кредитам и повлечет благоприятные социально-экономические последствия.

Антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 25 февраля, а общественное обсуждение — до 5 марта.