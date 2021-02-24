Ипотека

Минфин предложил выдавать семьям с детьми льготную ипотеку на строительство частных домов

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Минфин России представил проект постановления правительства о расширении программы «Семейная ипотека под 6% годовых», сообщает портал гарант. ру.
 

Изменения коснутся кредитов на покупку земельного участка под строительство частного дома или на возведение жилого дома на уже имеющемся участке. Предполагается, что они начнут действовать уже с 1 марта.

Воспользоваться программой смогут семьи, в которых в 2018-2022 годах родился второй или третий ребенок. Им будут выдавать по сниженной ставке кредиты на строительство индивидуального жилого дома или на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Планируется определить особенности расчета первоначального взноса, составляющего 15% стоимости объектов применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. Так, при приобретении или строительстве за счет кредита дома с земельным участком первоначальный взнос можно будет рассчитывать исходя из совокупной стоимости приобретаемых объектов, а в случае строительства объекта ИЖС его стоимость будет определяться исходя из цены договора подряда.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить эффективность поддержки семей, имеющих детей, доступность ипотеки в условиях роста процентных ставок по жилищным кредитам и повлечет благоприятные социально-экономические последствия.

Антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 25 февраля, а общественное обсуждение — до 5 марта.

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