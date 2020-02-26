Минфин Ингушетии планирует перейти на отечественное программное обеспечение

«На типовом рабочем месте служащего будет рассмотрен вариант использования программных продуктов, испытаны их возможности по интеграции с имеющейся инфраструктурой министерства, совместимости с сервисами и основными информационными системами, используемыми сотрудниками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход на новое программное обеспечение позволит повысить уровень информационной безопасности, снизить расходы на лицензионные отчисления иностранным компаниям, и в то же время будет способствовать поддержке отечественного производителя.

Напомним, одной из ключевых целей нацпроекта «Цифровая экономика России» является использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами.