Минэкономразвития упростило процедуру подачи заявок в Корпорацию развития Северного Кавказа на господдержку инвестпроектов

Комплекс новых условий разработан под руководством Михаила Бабича, Первого заместителя Министра экономического развития РФ, совместно с Корпорацией, региональными органами власти и инвесторами. Процедура подачи документов инициатором стала упрощенной, максимальный срок рассмотрения заявки при этом сократился.

Государственное содействие приоритетным проектам по-прежнему возможно в двух форматах: предоставление целевых займов и участие в уставном капитале юридических лиц.

Для предварительного экспресс-анализа инвестиционного проекта сейчас достаточно будет предоставить только 4 документа, подготовка которых не потребует дополнительных затрат: заявление, анкету, бизнес-план, финансовую модель. В общей сложности более чем в два раза (с 52 до 21) сокращено количество документов, которые инициатору необходимо представить для рассмотрения вопроса о предоставлении финансирования. На одну треть снижен срок проведения полной проверки инвестпроекта — с 90 до 60 календарных дней, при этом установлен исчерпывающий перечень оснований для продления рассмотрения (максимально еще на 60 дней).

«Главное нововведение — прозрачные для инициаторов условия государственного участия в проектах. Новые правила помогут рационально распределять средства по приоритетам, а также пристальнее отслеживать стадии реализации проекта, соблюдение установленных показателей партнерства. Надеемся, что новые условия позволят рассмотреть и поддержать большее количество заявок», — прокомментировал Михаил Бабич, Первый заместитель Министра экономического развития РФ.

Среди основных отраслевых приоритетов для получения инвестиционной поддержки: сельское хозяйство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; промышленность; транспортировка и хранение; туризм; деятельность в сфере санаторно-курортного оздоровления, реабилитации и медицинского туризма; IT-технологии; альтернативная энергетика; экологические проекты, направленные на переработку отходов.

Наталья Голянова, менеджер отдела общественных связей Корпорации развития Северного Кавказа отметила, основными целями инвестиционной деятельности Корпорации являются содействие в реализации в СКФО экономически эффективных инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей экономики и формирование совместно с органами государственной власти, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в макрорегионе.