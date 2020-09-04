Минэкономразвития упростило процедуру подачи заявок в Корпорацию развития Северного Кавказа на господдержку инвестпроектов
Министерство экономического развития Российской Федерации утвердило обновленную инвестиционную политику АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
Комплекс новых условий разработан под руководством Михаила Бабича, Первого заместителя Министра экономического развития РФ, совместно с Корпорацией, региональными органами власти и инвесторами. Процедура подачи документов инициатором стала упрощенной, максимальный срок рассмотрения заявки при этом сократился.
Государственное содействие приоритетным проектам по-прежнему возможно в двух форматах: предоставление целевых займов и участие в уставном капитале юридических лиц.
Для предварительного экспресс-анализа инвестиционного проекта сейчас достаточно будет предоставить только 4 документа, подготовка которых не потребует дополнительных затрат: заявление, анкету, бизнес-план, финансовую модель. В общей сложности более чем в два раза (с 52 до 21) сокращено количество документов, которые инициатору необходимо представить для рассмотрения вопроса о предоставлении финансирования. На одну треть снижен срок проведения полной проверки инвестпроекта — с 90 до 60 календарных дней, при этом установлен исчерпывающий перечень оснований для продления рассмотрения (максимально еще на 60 дней).
«Главное нововведение — прозрачные для инициаторов условия государственного участия в проектах. Новые правила помогут рационально распределять средства по приоритетам, а также пристальнее отслеживать стадии реализации проекта, соблюдение установленных показателей партнерства. Надеемся, что новые условия позволят рассмотреть и поддержать большее количество заявок», — прокомментировал Михаил Бабич, Первый заместитель Министра экономического развития РФ.
Среди основных отраслевых приоритетов для получения инвестиционной поддержки: сельское хозяйство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; промышленность; транспортировка и хранение; туризм; деятельность в сфере санаторно-курортного оздоровления, реабилитации и медицинского туризма; IT-технологии; альтернативная энергетика; экологические проекты, направленные на переработку отходов.
Наталья Голянова, менеджер отдела общественных связей Корпорации развития Северного Кавказа отметила, основными целями инвестиционной деятельности Корпорации являются содействие в реализации в СКФО экономически эффективных инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей экономики и формирование совместно с органами государственной власти, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в макрорегионе.