Минэкономразвития прогнозирует восстановление доходов населения в 2021 году

В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил: «Мы увидим, конечно, восстановление доходов населения в этом году».

По прогнозу Решетникова, это может произойти в третьем-четвертом квартале текущего года благодаря снятию коронавирусных ограничений и возвращению спроса.

По словам министра, российская экономика вступила в фазу активного восстановления.

«Мы еще сравниваемся с первым кварталом прошлого года, когда ковида еще не было, ограничений этих не было, когда экономика работала в другом режиме. Конечно, мы сейчас еще не дотягиваем, но во втором-третьем квартале, мы рассчитываем, что та динамика, что есть, и то, что мы набрали, позволит нам превзойти эти значения», — резюмировал он.

Решетников считает, что основное падение доходов произошло в предпринимательском секторе, который вместе с доходами по депозитам, неформальной занятостью составляет 20% от доходов населения.

«У нас 80% основных доходов ощутимо растут. Вот эти вот оставшиеся 20% дают нам все основное снижение на сегодняшний момент», — подчеркнул Решетников.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 г. снизились на 3,5%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1-0,2% и 0,8% соответственно.