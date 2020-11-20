Минэкономразвития Ингушетии разрабатывает программу развития реального сектора экономики республики на 2021-2025 годы

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, прошедшем в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера России Юрия Трутнева, с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Говорилось о состоянии и проблемах развития топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе. Также участниками заседания рассматривались механизмы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в регионах СКФО.

Анализ потребления электроэнергии в Ингушетии показывает ежегодный рост. Так, в 2019 году объем потребления электроэнергии в республике вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

Вместе с тем, для устранения факторов, в определенной степени замедляющих развитие региональной электроэнергетики, предпринимается ряд мер. В настоящее время ведутся работы по строительству подстанции ПС 110/35/10 кВ «Плиево-Новая», уже введена первая очередь мощностью 40 МВт. В целях снижения фактических потерь электрической энергии в сетях республики реализуется инвестиционная программа ПАО «Россети», предусматривающая установку интеллектуальных приборов учета, реконструкцию и строительство внутренних сетей. Также правительством региона образована межведомственная комиссия для проведения инвентаризации электросетевого имущества.

Республика в высокой степени газифицирована, однако значительная часть газовых сетей уже изношена. Некоторые объекты газоснабжения построены с нарушениями строительных норм и правил безопасности, что приводит к авариям, утечкам газа и высокому уровню потерь. В этой части предусмотрена разработка мероприятий программы развития газоснабжения и газификации.

Говоря о механизмах поддержки инвестиционных проектов, было отмечено, что в республике в рамках реализации инвестиционной политики для социально-экономического развития региона в 2021 году планируется оказать ряд мер по улучшению инвестиционного климата. В их числе меры по сокращению сроков получения разрешительных документов для инвесторов, защите вложений и др.

Руководством региона при оказании поддержки предпринимателям поставлены в приоритет такие меры, как отсутствие задолженности по налогам и сборам, создание новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.