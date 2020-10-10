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Михаил Мишустин: любовь к Отечеству и трудолюбие — составляющие развития Ингушетии и России

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Михаил Мишустин

Премьер-министр страны Михаил Мишустин поздравил жителей республики с 250-летием единения Ингушетии с Россией, отметив, что любовь к Отечеству и трудолюбие — главные составляющие развития региона и государства.

«Убежден, любовь к Отечеству, целеустремленность, трудолюбие и впредь будут главными составляющими развития и процветания Республики Ингушетия и всей России», — сказал Мишустин, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что в республике ведутся работы по внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу, реализуются проекты в агропромышленном и строительном комплексах, развивается туристическая отрасль. Кроме того, жители Ингушетии бережно сохраняют национальную культуру, традиции и язык.

Глава правительства пожелал жителям региона «благополучия, дальнейших успехов и всего наилучшего».

Весной 1770 года представители ингушского народа принесли присягу на верность России вблизи селения Ангушт (ныне — Тарское, пригородного района), в месте под названием «Барта босе» («Склон согласия»).

Напомним, из-за распространения новой коронавирусной инфекции, торжества по случаю юбилея были перенесены на осень. Основные праздничные мероприятия с участием пилотажной группы «Стрижи», пройдут сегодня в самом молодом городе Ингушетии — Сунже.

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