Михаил Мамиашвили высоко оценил уровень организации первенства России по греко-римской борьбе среди юношей в Назрани

«В столь сложный период, когда многие страны охвачены паникой, Ингушетия на самом высоком уровне провела первенство России по греко-римской борьбе среди юношей. Да, были приняты дополнительные меры безопасности, к огромному сожалению, в зал зрителей не запускали, но, тем не менее, в честной и справедливой борьбе с участием более чем 50 регионов и 400 человек, была отобрана команда на главные старты года. Были усилены меры безопасности спортсменов, как на арене, так и в отеле, регулярно проверяли температуру, проводили дезинфекцию, призывали к гигиене. Праздник удался, отбор прошел, состав определен», — цитирует пресс-служба Минспорта Ингушетии президента ФСБР Михаила Мамиашвили.

По инициативе депутата Государственной Думы Алихана Харсиева в дни турнира Ингушетию посетили легендарные борцы — трёхкратные олимпийские победители Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев, олимпийские чемпионы Мурат Карданов и Назир Манкиев. Первенство России также посетил заместитель министра спорта Павел Новиков, который обсудил вопросы развития спортивной инфраструктуры.