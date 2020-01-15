«Мы не сомневались, что помощь социальным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет главным приоритетом в выступлении нашего Президента. Предложенные сегодня меры поддержки семей с детьми, поддержки кадров и рабочих профессий, сфер культуры и образования — ориентир для дальнейшей работы партии и, в частности, для Ингушского регионального отделения», — цитирует Илезова пресс-служба РИК ИРО ВВП «Единая Россия».

Он напомнил, что Путин предложил предоставить бесплатное питание в школах всем ученикам с первого по четвертый класс. Также, по его словам, образовательные учреждения нужно оборудовать современными буфетами и столовыми. Бесплатное горячее питание в части регионов обеспечат с 1 сентября 2020 года, а с 1 сентября 2023 года — во всех субъектах.

«Интерес к теме школьного питания однозначно вырос и перешел в новое качество. Вырастить здоровое поколение и начать со школьного питания — на этой простой, всеобщей и всеобъемлющей основе может и должен решаться такой вопрос», — считает Илезов.

Еще один важный вопрос, поднятый Главой государства, по его словам, — это экология. Проблема остро стоит и в нашей Ингушетии. Решение ее — ответственность каждого жителя региона.

«В рамках партийной составляющей работа в этом направлении ведется не первый год», — заметил секретарь ИРО «Единой России».

По его словам, обсуждение этой и других задач, поставленных главой государства, пройдут в местных и первичных отделениях партии.

«Наша цель — выработать четкий механизм реализации послания на региональном уровне, предложить конкретные меры, которые позволят повысить эффективность выполнения инициатив Президента. Эти вопросы мы будем решать как через непосредственную работу депутатского корпуса по совершенствованию законодательной базы, так и реализуя партийные проекты, развивая институты общественного контроля. Приоритетом для работы ИРО партии «Единая Россия» в наступившем году станет реализация послания Президента России Владимира Путина», — подчеркнул Илезов.