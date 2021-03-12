Между Минеральными Водами и Назранью планируется запустить скоростной поезд «Ласточка»

Об этом стало известно во время встречи Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным. Они обсудили вопросы, связанные с модернизацией объектов железнодорожной инфраструктуры, организацией пассажирских и грузовых перевозок.

«Восстановление этого участка железной дороги и строительство модульной станции необходимо в первую очередь для развития промышленных и экономически важных для региона предприятий, часть которых располагается в Сунженском районе. Проекты позволят предпринимателям облегчить логистику, наладить грузоперевозки. К тому же они крайне важны для развития туризма, реализации природного потенциала и в целом для вывода Ингушетии на траекторию устойчивого развития», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

На текущий момент железнодорожное сообщение по указанному маршруту осуществляется единственным фирменным поездом № 145/146 «Ингушетия» Назрань — Москва, однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды. Регион испытывает острую необходимость в функционировании данного сообщения, так как пассажиропоток жителей республики, транзитом следующих через станцию Минеральные Воды по направлениям: Новокузнецк — Кисловодск, Кисловодск — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Кисловодск и пр., а также непосредственно в Ставропольский край, ежегодно растет и по итогам 2019 года оценочно составил около 100 тысяч человек. В их числе категория граждан, занимающаяся закупочной деятельностью, что в свою очередь повышает социально-экономические показатели региона.

Кроме того, стороны обсудили возможность возобновления железнодорожного сообщения на участке Назрань — Сунжа. В настоящее время имеется предварительная договоренность правительства Республики Ингушетия с АО «Институт экономики и развития транспорта» на выполнение технико-экономической оценки реализации данного проекта.