Методист Джейрахского ДК Айна Льянова — призер международного конкурса «Литературный мир»
Методист Дома культуры сельского поселения Джейрах Айна Льянова стала призером международного конкурса «Литературный мир», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Творческие работы Льяновой представлены в номинации «Конкурс чтецов». За проект «У подножья гор Кавказа» она удостоена диплома второй степени, за проект «Люблю я гор ингушских красоту» — диплома третьей степени.
Конкурс провела Академия народной энциклопедии в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна».