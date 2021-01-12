Творческие работы Льяновой представлены в номинации «Конкурс чтецов». За проект «У подножья гор Кавказа» она удостоена диплома второй степени, за проект «Люблю я гор ингушских красоту» — диплома третьей степени.

Конкурс провела Академия народной энциклопедии в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна».