Конкурс

Методист Джейрахского ДК Айна Льянова — призер международного конкурса «Литературный мир»

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Методист Дома культуры сельского поселения Джейрах Айна Льянова стала призером международного конкурса «Литературный мир», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Творческие работы Льяновой представлены в номинации «Конкурс чтецов». За проект «У подножья гор Кавказа» она удостоена диплома второй степени, за проект «Люблю я гор ингушских красоту» — диплома третьей степени.

Конкурс провела Академия народной энциклопедии в рамках реализации международного инновационного проекта «Моя Отчизна».

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