Благоустройство

Места отдыха жителей города Карабулака в Ингушетии преобразятся

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Благодаря участию в проекте «Единой России» несколько объектов на территории Карабулака станут в этом году еще более комфортными и безопасными для отдыха и досуга горожан. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в региональном отделении партии.

«Например, на улице Кирова (от Луговой до Берда Евлоева) запланирована установка системы освещения. Преобразится и общественная территория на улице Загородной (от Градусова до Осканова). Там уложат асфальтобетонное покрытие, установят урны», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, с 2017 года в городе благоустроено 26 объектов: 18 общественных и 8 дворовых территорий. Особенной популярностью у ребятишек пользуется воркаут-площадка на улице Рабочей, которая находится в парке «25-летия Республики Ингушетия».

Партийцы отметили, что задача регионального отделения — создать все условия для реализации программы и обеспечить контроль, чтобы эти объекты прослужили долгие годы.

Отметим, что в рамках партпроекта «Городская среда» в регионе отремонтированы проезды, пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки, спортивные площадки и детские игровые комплексы.

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