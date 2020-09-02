Мэрию ингушской Сунжи обязали заменить 110 км ветхих водопроводных сетей

«Установлено, что вопреки требованиям закона мэрия города не принимает меры к надлежащему содержанию коммунальных сетей, обеспечивающих водоснабжением город», — сказал сотрудник пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что по заключению специалистов водопровод протяжённостью 110 км находится в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждается в замене, так как он фактически изношен.

Поставка населению питьевой воды через водопроводные сети, которые выработали свой ресурс, приводит к частым авариям, большим потерям воды и увеличению затрат на текущее содержание и ремонт, а также нарушает права граждан на получение бесперебойного и качественного водоснабжения.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском об обязании муниципалитета произвести работы по замене ветхих линий.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.