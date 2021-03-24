Мэрия столицы Ингушетии уделяет санитарному состоянию города первоочередное внимание
По поручению мэра Магаса Усмана Аушева сотрудники коммунальной службы уделяют первоочередное внимание санитарному состоянию города.
Работники ЖКУ проводят комплекс инженерно-технических работ по систематическому уходу за дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем порядке и исправления незначительных деформаций и повреждений всех конструктивных элементов улиц и дорог столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что работы будут проводиться регулярно для поддержания в городе чистоты и порядка.