Мэрия Назрани заняла лидирующую позицию по обработке обращений Центра управления регионом
Администрация города Назрань заняла лидирующую позицию по обработке обращений Центра управления регионом.
«В этом направлении главой города Назрани поставлена четкая задача — оперативно реагировать на все жалобы и обращения. Несмотря на то, что количество обращений, поступающих через ЦУР, а также напрямую, в сутки иногда достигает отметки в «10 обращений», с поставленной задачей администрация города справляется», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.
Центром управления регионом отслеживаются и отрабатываются обращения и заявления граждан, поступающие через социальные сети. Время отработки обращений не превышает 24 часов, в некоторых случаях, в зависимости от проблемы, весь цикл отработки был завершён за 2 часа.