ЦУР

Мэрия Назрани заняла лидирующую позицию по обработке обращений Центра управления регионом

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Администрация города Назрань заняла лидирующую позицию по обработке обращений Центра управления регионом.

«В этом направлении главой города Назрани поставлена четкая задача — оперативно реагировать на все жалобы и обращения. Несмотря на то, что количество обращений, поступающих через ЦУР, а также напрямую, в сутки иногда достигает отметки в «10 обращений», с поставленной задачей администрация города справляется», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Центром управления регионом отслеживаются и отрабатываются обращения и заявления граждан, поступающие через социальные сети. Время отработки обращений не превышает 24 часов, в некоторых случаях, в зависимости от проблемы, весь цикл отработки был завершён за 2 часа.

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