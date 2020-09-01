Мэрия Назрани смогла приобрести портфели и школьные принадлежности более 500 школьникам города

«Мы выбрали из списков малоимущих семей максимально нуждающихся, так как дети не должны становиться заложниками трудных жизненных ситуаций своих родителей. Ребёнку сложно объяснить, почему у одноклассников есть новые красивые портфели, а у него по каким-то причинам нет», — подчеркнул мэр города Урусхан Евлоев.

По его словам, школьники из малообеспеченных семей получили всё необходимое для занятий, такая помощь — хорошее подспорье для родителей.