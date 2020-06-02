Благоустройство

Мэрия Назрани продолжает работу по проектированию стилистически единой̆, комфортной̆ и безопасной̆ городской̆ среды

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Мэрия Назрани совместно с архитектурным бюро из Ростова-на-Дону продолжает работу по проектированию стилистически единой̆, комфортной̆ и безопасной̆ городской̆ среды (дизайн-код).

Архитекторы и дизай̆неры представили полный анализ и разбор имеющихся проблем центральных улиц города: проспекта Базоркина, улиц Муталиева, Московской и А. Тутаевой̆.

«Мы обсудили эскизные варианты нестационарных торговых объектов, рекламы и вывесок, озеленения и освещения. Это только малая часть того, над чем мы работаем. Также хочу заметить, что мы не ограничимся центральными улицами, правила будут касаться всего города», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.

Он верит в то, что успешная разработка проекта и дальнейшее его внедрение позволит «вывести на новый уровень» город.

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