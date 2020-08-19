Мэрия Назрани приняла участие в республиканском флешмобе «Фото с флагом России»

«К нам в администрацию пожаловали юнармейцы, которые также приняли участие во флешмобе», — поделился с газетой «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.

Любой гражданин может поучаствовать во флешмобе, сфотографировавшись на фоне флага России. Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа.