Мэрия Назрани представила жителям города проект скамейки и урны в рамках работы над дизайн-кодом

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В рамках продолжении работы над приведением города в соответствие с дизайн-кодом, мэрия Назрани представила вниманию жителей эскизы малых архитектурных форм, в частности — скамейки и урны.

«Мы решили отойти от привычных нашему взору кованых изделий и перейти к более современному типу. Также мы учли, что применяться к использованию будут материалы, не склонные к коррозии и водопоглощению, а поверхности мест сидения будут выполнены из материалов с низкой теплопроводностью, и обязательным условием станут антивандальные свойства», — сообщил газете «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.

В дизайне скамейки применили символ Назрани — акацию. Она изображена на боковых поверхностях скамейки.

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