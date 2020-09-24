Мэрия Назрани представила жителям города проект скамейки и урны в рамках работы над дизайн-кодом

«Мы решили отойти от привычных нашему взору кованых изделий и перейти к более современному типу. Также мы учли, что применяться к использованию будут материалы, не склонные к коррозии и водопоглощению, а поверхности мест сидения будут выполнены из материалов с низкой теплопроводностью, и обязательным условием станут антивандальные свойства», — сообщил газете «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.

В дизайне скамейки применили символ Назрани — акацию. Она изображена на боковых поверхностях скамейки.