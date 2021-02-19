Мэрия Назрани дала комментарий по поводу отсутствия тепла в двух многоквартирных 18-этажных домах

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Мэрия Назрани прокомментировала ситуацию вокруг отсутствия тепла в 18-этажных многоквартирных домах.

В частности, на сайте администрации города сообщается, что в проекте строительства двух МКД было предусмотрено строительство отдельного модуля на подачу тепла. Вместе с тем подрядными организациями не были проведены необходимые работы, что создало постоянные перебои в системе отопления.

Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства Ингушетии и горадминистрации Назрани. Уже на протяжении нескольких дней на территории котельной находятся работники мэрии, которые докладывают об обстановке. По их словам, котельная исправная, неисправна система отопления в самих домах.

«Мы работаем над тем, чтобы подать тепло, и делаем все возможное для того, чтобы наладить систему отопления», — подчеркнули в администрации города.

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Также обсуждается вопрос строительства отдельного модуля для разрешения этой ситуации в 2021 году.

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