ЖКХ

Мэрия Магаса продолжат работу по установке мусоросборников

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Администрацией Магаса еще в прошлом году начата работа по установке новых мусорных контейнеров в жилых кварталах микрорайонов города. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии столицы, эта работа будет продолжена и в 2021 году.

«Данная работа продолжается, со страниц социальной сети администрации мы обратились к жителям города с просьбой сообщить нам, на каких городских территориях, на их взгляд, необходима дополнительная установка мусорных урн», — рассказал сотрудник городской администрации.

Судя по комментариям под постом в «Инстаграм», горожане живо откликнулись на такую инициативу и внесли ряд предложений, которые будут рассмотрены и в дальнейшем учтены администрацией города в ходе установки мусоросборников.

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