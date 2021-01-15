Мэрия Магаса продолжат работу по установке мусоросборников

«Данная работа продолжается, со страниц социальной сети администрации мы обратились к жителям города с просьбой сообщить нам, на каких городских территориях, на их взгляд, необходима дополнительная установка мусорных урн», — рассказал сотрудник городской администрации.

Судя по комментариям под постом в «Инстаграм», горожане живо откликнулись на такую инициативу и внесли ряд предложений, которые будут рассмотрены и в дальнейшем учтены администрацией города в ходе установки мусоросборников.