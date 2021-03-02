Благоустройство

Мэрия Магаса представила на рейтинговое голосование проект благоустройства одной из шести территорий

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В Магасе благоустроят шесть общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Администрация города представила на своей социальной странице в «Инстаграм» проект благоустройства одной из шести территорий — 8-го микрорайона города, от улицы имени Дошлуко Мальсагова до улицы Саида Чахкиева.

«Здесь до конца 2021 года планируется проведение комплексного благоустройства с созданием комфортных мест отдыха, озеленением, установкой малых архитектурных форм, освещения всей территории, включая ночную подсветку», — рассказала мэрия о проекте в публикации в «Инстаграме».

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года на общероссийской платформе обратной связи будет проходить рейтинговое голосование по выборам шести общественных территорий в столице Ингушетии Магасе, которые планируется благоустроить в 2022 году.

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