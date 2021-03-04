Мэрия Магаса предотвратила обрушение фасада многоквартирного жилого дома

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, им была передана жалоба на разрушение части фасада дома по указанному выше адресу.

«Жители дома пожаловались, что фасадный облицовочный материал с каждым днем все больше отслаивается, в связи с чем нарастает угроза его обрушения и причинения вреда их жизни и здоровью», — рассказал нашему изданию представитель мэрии.

Как только обращение было передано в администрацию города, по распоряжению руководителя Усмана Аушева сотрудники мэрии приступили к устранению проблемы совместно с управляющей компанией, обслуживающей данный регион.