Родной язык

Мэрия Магаса и культурный центр города проведут конкурс чтецов, приуроченный ко Дню джигита

0

Отдел культуры администрации Магаса совместно с Центром культуры, спорта и туризма города проводит онлайн-конкурс чтецов для школьников, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Магаса.

Организаторы приглашают для участия в дистанционном мероприятии учащихся 5-8 классов. Конкурс приурочен ко Дню джигита «Къаман турпалхой», который в Ингушетии отмечают 1 марта.

«Конкурс также проводится и для популяризации ингушского языка, который имеет сегодня слабые позиции. Он исчезает из общения молодежи, необходимо им привить вкус к родному языку», — сказал представитель мэрии.

Конкурсантам необходимо до 1 марта предоставить организаторам конкурса видео, где участник читает стихи на ингушском языке на любую тему.

Итоги конкурса подведут 2 марта. Лучшие работы будут награждены грамотами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Два человека задержаны в Ингушетии по делу об избиении женщины и мужчины в Магасе
Молодежь Ингушетии приглашают на форум клубов РГО «Путешествуем вместе»
«Лирика», «Тропикамид» и «марихуана» изъяты правоохранителями у жителя Ингушетии
ТФОМС Ингушетии в 2020 году направлены 90,5 млн руб. в лечебные организации на приобретение медоборудования
Курсы Российского исламского университета в Уфе по профилактике терроризма заинтересовали представителей Ингушетии
В штаб-квартире РГО состоялась пресс-конференция, посвящённая старту экспедиции «РоссиЯ-2021»
Представители политических партий в Ингушетии приняли участие в обучающем мероприятии ЦИК
Сотрудники краеведческого музея Ингушетии приняли участие в школьном мероприятии в рамках декады родного языка
Практикующий торакальный хирург из Ингушетии Якуб Имагожев защитил докторскую диссертацию
Ингушский спортсмен Вахит Галаев выступит на турнире по спортивной борьбе в Киеве
В регионах России проведут благотворительные акции в память о жертвах депортации

Главное

Яндекс.Метрика

 