Мэрия Магаса и культурный центр города проведут конкурс чтецов, приуроченный ко Дню джигита

Организаторы приглашают для участия в дистанционном мероприятии учащихся 5-8 классов. Конкурс приурочен ко Дню джигита «Къаман турпалхой», который в Ингушетии отмечают 1 марта.

«Конкурс также проводится и для популяризации ингушского языка, который имеет сегодня слабые позиции. Он исчезает из общения молодежи, необходимо им привить вкус к родному языку», — сказал представитель мэрии.

Конкурсантам необходимо до 1 марта предоставить организаторам конкурса видео, где участник читает стихи на ингушском языке на любую тему.

Итоги конкурса подведут 2 марта. Лучшие работы будут награждены грамотами.