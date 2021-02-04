Мэрия Магаса борется с вандализмом всеми доступными средствами

Как сообщили газете «Ингушетия» в столичной мэрии, связанное с этим обращение было размещено на странице в соцсети «Инстаграм» в связи с участившимися случаями росписи фасадных стен домов и подъездов неизвестными лицами.

«Буквально недавно управляющая компания «Руслифт» устранила одно из таких нарушений, они приводят подъезды в надлежащее состояние, и мы просим жителей с уважением относиться к их труду. Хотим напомнить, что ввиду общественной опасности вандализма за несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность, а грань между уголовным преступлением и административным правонарушением весьма условна», — сказали в мэрии Магаса.

Здесь уверены, что те, кто увлекается нанесением на стены различных надписей, своим «творчеством» причиняют серьезный ущерб не только собственникам зданий, но и городскому бюджету.

«Очищение домов от несанкционированных надписей и рисунков обходится нам в круглую сумму, которую можно было бы потратить на полезные нужды», — считают в администрации города Магаса.

Напомним, что на прошлой неделе широкий резонанс вызвал акт вандализма в башне Согласия, на внутренних стенах которого неустановленными лицами были оставлены разного рода надписи.