Пожароопасность

Мэрия Магаса борется с пожароопасными ситуациями

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Работники отдела ГО и ЧС столичной мэрии совместно с городскими коммунальными службами и сотрудниками МЧС г. Магас провели мероприятие по надзорно-профилактической операции «Жилище-2021». Об этом газете «Ингушетия» сообщили в городской администрации.

«В целях укрепления противопожарной защиты жилых домов г. Магас, а также пропаганды противопожарных знаний среди населения мы провели совместный рейд в жилом секторе города. Разъясняли жителям и гостям столицы, что необходимо своевременно проверять исправность печного отопления, электропроводки, розеток и щитков», — рассказал нашему изданию представитель мэрии г. Магас.

Ранее работники администрации уже столкнулись с пожароопасной ситуацией. В промышленной зоне столицы произошло возгорание сухой растительности. Оперативные меры, предпринятые сотрудниками отдела ГО и ЧС и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магас, помогли предотвратить распространения огня. Как отметили в городской мэрии, в данном возгорании присутствует человеческий фактор, по данному случаю ведется разбирательство.

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