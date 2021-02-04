Мэрия Магаса борется с пожароопасными ситуациями

«В целях укрепления противопожарной защиты жилых домов г. Магас, а также пропаганды противопожарных знаний среди населения мы провели совместный рейд в жилом секторе города. Разъясняли жителям и гостям столицы, что необходимо своевременно проверять исправность печного отопления, электропроводки, розеток и щитков», — рассказал нашему изданию представитель мэрии г. Магас.

Ранее работники администрации уже столкнулись с пожароопасной ситуацией. В промышленной зоне столицы произошло возгорание сухой растительности. Оперативные меры, предпринятые сотрудниками отдела ГО и ЧС и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магас, помогли предотвратить распространения огня. Как отметили в городской мэрии, в данном возгорании присутствует человеческий фактор, по данному случаю ведется разбирательство.