ЦУР

Мэрия Карабулака намерена повысить уровень взаимодействия с ЦУР

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Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов встретился с представителями Центра управлением регионом во главе с его руководителем Магомедом Мальсаговым.

«В ходе встречи обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия администрации города и ЦУР по реагированию на обращения граждан.

Руководитель центра заметил, что в Карабулаке налажена хорошая обратная связь с жителями города, это видно по регулярным публикациям в социальных сетях о положительных решениях тех или иных проблемных вопросов, волнующих граждан», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Градоначальник в свою очередь подчеркнул, что это является первостепенной задачей глав муниципальных образований.

«Всё, что возможно, с учётом имеющихся ресурсов, должно делаться, люди не должны оставаться без внимания. Мониторинг и анализ обращений дают богатую пищу для работы, помогают направлять усилия в нужном направлении, сконцентрироваться на решении актуальных задач. В этой связи специализированная система обработки обращений «Инцидент-менеджмент», курируемая ЦУРом, оказывает серьёзную помощь муниципалитету», — отметил Осканов.

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