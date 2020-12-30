Мэрия города Карабулака предоставила транспорт для обслуживания медиками вызовов

Врачи занимаются лабораторно-инструментальной диагностикой на дому: взятие мазка, забор крови, ЭКГ. Увеличилось число амбулаторных больных, которые вызывают врача на дом. Это сотни адресов.

«Это поможет быстрее оказывать помощь людям на пике заболеваемости.

Выражаем искреннюю благодарность администрации города Карабулак за оказанную помощь», — подчеркнули в Минздраве Ингушетии.