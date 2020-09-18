Мэрией Назрани принято решение дублировать наименования улиц на ингушском языке

0

Мэрией Назрани принято решение о том, что все наименования в городской навигации будут дублироваться на ингушском языке.

Так, например, теперь жители Назрани будут знать, что улица Тангиева на ингушском звучит, как ТIонгнаькъан урам, «Аллея славы» — Сийлен КъагIе, а остановка «Республиканская больница» — соца моттиг «Мехка дарбанче».

Перевод наименований на ингушский язык на себя взяли депутат городского совета Анзор Дударов и руководитель проекта «Г1алат» Макка Наурузова, которые подошли со всей ответственностью к переводу и подключили настоящих знатоков ингушского языка.

«Это люди, болеющие за свой народ всей душой. Благодарю вас за труд и надеюсь, что это только начало нашего общего пути в продвижении ингушского языка!» — заявил мэр Урусхан Евлоев.

Как сообщил газете «Ингушетия» градоначальник, подрастающее поколение не знает множества исконно ингушских слов, как не знает и слов, обозначающих вполне стандартные понятия.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юных танцоров приглашают в хореографическую студию «Онгушт»
Национальная библиотека Ингушетии выступила партнером проекта «Спорт без преград»
За сутки коронавирус выявили у 45 жителей Ингушетии
В Ингушетии большинство заболевших Covid-19 люди среднего и пожилого возраста
Учащиеся Малгобекского района приняли участие в мероприятии, посвященном памяти Героя России Алихана Калиматова
Первые модельные библиотеки в Ингушетии готовы к открытию
СберКонф: как изменится главный банк страны
В СИЗО Ингушетии состоялась встреча краеведа Руслана Парова с заключенными
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ингушетии остается на неэпидемическом уровне
В Сунженском районе Ингушетии завершают реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
Установлена личность погибшего в результате несчастного случая в горах в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 