Мэрией Назрани принято решение дублировать наименования улиц на ингушском языке

Так, например, теперь жители Назрани будут знать, что улица Тангиева на ингушском звучит, как ТIонгнаькъан урам, «Аллея славы» — Сийлен КъагIе, а остановка «Республиканская больница» — соца моттиг «Мехка дарбанче».

Перевод наименований на ингушский язык на себя взяли депутат городского совета Анзор Дударов и руководитель проекта «Г1алат» Макка Наурузова, которые подошли со всей ответственностью к переводу и подключили настоящих знатоков ингушского языка.

«Это люди, болеющие за свой народ всей душой. Благодарю вас за труд и надеюсь, что это только начало нашего общего пути в продвижении ингушского языка!» — заявил мэр Урусхан Евлоев.

Как сообщил газете «Ингушетия» градоначальник, подрастающее поколение не знает множества исконно ингушских слов, как не знает и слов, обозначающих вполне стандартные понятия.