Мэра Карабулака наградили за развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата

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Правительство Ингушетии отметило почётной грамотой работу главы Карабулака Магомед-Башира Осканова.

Руководителя муниципального образования, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, наградили за высокие результаты в деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Комментируя поощрение за достигнутые показатели, градоначальник подчеркнул, что это не его личная заслуга, это признание коллективных усилий всей команды администрации города.

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