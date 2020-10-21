Мэра Карабулака наградили за развитие конкуренции и обеспечение условий для благоприятного инвестиционного климата

Руководителя муниципального образования, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, наградили за высокие результаты в деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Комментируя поощрение за достигнутые показатели, градоначальник подчеркнул, что это не его личная заслуга, это признание коллективных усилий всей команды администрации города.