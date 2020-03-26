Мэр Сунжи обозначил проблемные зоны в городе и поручил их ликвидировать в ближайшее время

Так, в ходе очередного выезда Глава города пообщался с жителями многоквартирного дома по улице Рабочая, которые на протяжении многих лет жалуются на проблемы с канализацией. Дом, в котором они проживают 2010 года постройки и эксплуатируется без очистительной системы.

Следующим объектом инспекции стала карьерная выемка по улице Менделеева. В результате незаконных сбросов жителями, вокруг карьера образовались навалы бытовых отходов. По поручению Мэра города Сунжа мусор на данном участке постепенно вывозится на полигон с целью дальнейшей утилизации. С руководством ГУП «Ингушавтодор» достигнута договоренность о заполнении данного карьера грунтом, после чего, на данной территории будут высажены зеленые награждение.

Ещё одна из проблемных территорий — это городской рынок. В ходе инспекции силами межведомственной рабочей группы высвобождена территория, которая была захламлена сколоченными ящиками имитирующими прилавки. Незаконные действия предпринимателей приводят к нарушению действующего законодательства.