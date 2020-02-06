Мэр Назрани Урусхан Евлоев совершил инспекционный выезд на улицу Кавказскую после жалобы жителей

На прошлой неделе к мэру города обратились жители этой улицы с жалобой на то, что их улица в будние дни полностью перекрыта автомобилями абонентов и сотрудников ООО «Газпром Межрегионгаз Назрань».

Совместно со своими заместителями, главным архитектором и генеральным директором ООО Осетровым градоначальник совершил инспекционный обход прилегающей к зданию компании территории.

В ходе обсуждений администрацией города было предложено несколько вариантов решения вопроса в связи с тем, что прилегающая земля — республиканская и частная. Мэр отметил, что потребуется время для того, чтобы выбрать оптимальное решение, которое устроит все стороны.

По итогам выезда Урусхан Евлоев поручил своим помощникам держать жителей в курсе хода решения вопроса.