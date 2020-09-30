Мэр Назрани Урусхан Евлоев принял участие в патриотическом мероприятии, организованном региональным отделением «Юнармия»

Мероприятие проходило на территории Гамурзиевского административного округа города. В ходе акции был открыт обновленный памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне.

«Проведение подобных мероприятий особенно значимо в год 75-летия Победы в ВОВ. Так мы не даем забыться нашей славной истории и истории нашего народа, героически отстаивавшего нашу страну в годы войны», — подчеркнул Урусхан Евлоев.