Мэр Назрани Урусхан Евлоев обратился к жителям города

В недавнем своём обращении мэр Назрани Урусхан Евлоев коснулся района, называемого людьми «за каналом», который, по мнению горожан, ущемляется администрацией.

Градоначальник согласился с тем, что на протяжении долгого времени данный район не благоустраивался. Вместе с тем Урусхан Евлоев, пишет его пресс-служба, отметил, что нынешняя команда намерена сделать так, чтобы все жители города смогли почувствовать положительные изменения. Уже в минувшие выходные по поручению мэра глава Центрального административного округа Муса Костоев начал работу по укладке дороги в данном районе. В течение года планируется проведение подобных мероприятий, чтобы охватить как можно больше улиц.