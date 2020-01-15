Мэр Назрани Урусхан Евлоев обратился к жителям города

0

Мэр Назрани Урусхан Евлоев заявил, что нынешняя команда намерена сделать так, чтобы все жители города смогли почувствовать положительные изменения.

В недавнем своём обращении мэр Назрани Урусхан Евлоев коснулся района, называемого людьми «за каналом», который, по мнению горожан, ущемляется администрацией.

Градоначальник согласился с тем, что на протяжении долгого времени данный район не благоустраивался. Вместе с тем Урусхан Евлоев, пишет его пресс-служба, отметил, что нынешняя команда намерена сделать так, чтобы все жители города смогли почувствовать положительные изменения. Уже в минувшие выходные по поручению мэра глава Центрального административного округа Муса Костоев начал работу по укладке дороги в данном районе. В течение года планируется проведение подобных мероприятий, чтобы охватить как можно больше улиц.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке проходят рейды по демонтажу незаконно размещенных рекламных щитов
Премьер-министр России Медведев сообщил об отставке правительства
Владимир Путин поздравил с 90-летием труженицу тыла из Ингушетии Фадиман Марзиеву
Михаил Илезов: «Наша цель — выработать четкий механизм реализации послания Президента на региональном уровне»
В Малгобеке провели общий сбор членов ДНД
В Ингушетии завершены дела о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек на сельхозпредприятия без их ведома
Количество скота молочно-мясного комплекса «Молоко Ингушетии» удалось увеличить более чем на 170 голов
Краеведческий музей Ингушетии запустил проект «История одной фотографии»
Аграрии Ингушетии приступили к ремонту сельхозтехники
В Ингушетии состоится встреча руководителей сельхозорганизаций
Ингушский пауэрлифтер Амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире в Воронеже

Главное

Яндекс.Метрика

 