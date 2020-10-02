Мэр Назрани посетил 95-летнюю жительницу города Марем Куриеву

Она — мать 8 детей, бабушка для 20 внуков, настоящая ингушская женщина, на долю которой выпало немало жизненных неурядиц. По словам градоначальника, это не убавило ее жизненного оптимизма и не отразилось на ее отношении к людям.

«В культуре ингушей — уважать старших, заботиться о них. Это одно из главных качеств, определяющих нас. Наш долг — сделать так, чтобы люди преклонного возраста не чувствовали себя одинокими, чувствовали заботу и внимание», — подчеркнул мэр.