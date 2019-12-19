Мэр Назрани обсудил возможность строительства моста через Алханчуртский канал

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой административного округа и курирующим заместителем осмотрели местность и обсудили возможность строительства моста через Алханчуртский канал.

После проведения необходимых работ и встреч будет принято окончательное решение о строительстве моста на указанной территории, сообщила пресс-служба администрации города.

12 декабря 2019 г. на общероссийском приеме к мэру Назрани обратились жители Гамурзиево с просьбой рассмотреть возможность строительства моста через Алханчуртский канал в связи с тем, что имеющийся мост находится в значительной отдаленности.

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