Мэр Назрани обсудил возможность строительства моста через Алханчуртский канал

После проведения необходимых работ и встреч будет принято окончательное решение о строительстве моста на указанной территории, сообщила пресс-служба администрации города.

12 декабря 2019 г. на общероссийском приеме к мэру Назрани обратились жители Гамурзиево с просьбой рассмотреть возможность строительства моста через Алханчуртский канал в связи с тем, что имеющийся мост находится в значительной отдаленности.