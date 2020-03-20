Мэр Назрани обсудил с жителями переселяемых домов их требования

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В мэрии Назрани прошла встреча главы администрации Урусхана Евлоева с жителями 20-го общежития по проспекту И. Базоркина.

Жители переселяемых домов недовольны предоставляемыми помещениями. Так, например, жильцы, которые проживают в двухкомнатных помещениях, отказываются переселяться в однокомнатные. Вместе с тем помещения выделяются в соответствии с общей квадратурой, а не количеством комнат и членов семей.

Градоначальник выслушал претензии и пожелания жителей и по итогам совещания обозначил собственную позицию по данному вопросу. Для того чтобы разобраться в данной ситуации, Урусхан Евлоев поручил создать комиссию по обследованию многоквартирных домов в районе «Юбилейный», в 105-ом массиве, с включением всех заинтересованных лиц и нескольких представителей общежитий.

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