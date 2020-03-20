Мэр Назрани обсудил с жителями переселяемых домов их требования

Жители переселяемых домов недовольны предоставляемыми помещениями. Так, например, жильцы, которые проживают в двухкомнатных помещениях, отказываются переселяться в однокомнатные. Вместе с тем помещения выделяются в соответствии с общей квадратурой, а не количеством комнат и членов семей.

Градоначальник выслушал претензии и пожелания жителей и по итогам совещания обозначил собственную позицию по данному вопросу. Для того чтобы разобраться в данной ситуации, Урусхан Евлоев поручил создать комиссию по обследованию многоквартирных домов в районе «Юбилейный», в 105-ом массиве, с включением всех заинтересованных лиц и нескольких представителей общежитий.