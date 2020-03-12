Мэр Назрани обратился к жителям города в связи с непростой ситуацией, связанной с вывозом мусора

«В связи с этим я провел экстренное совещание с участием всех заинтересованных лиц и ГУ «Ингушавтодор». По итогам совещания было принято решение о заключении договора между МУП «Специализированное коммунальное предприятие» и ООО «Экосистема», в рамках которого МУП будет также осуществлять вывоз мусора с улиц нашего города», — цитирует мэра Назрани его пресс-служба.

По его словам, такое соглашение будет заключено на месяц, по итогам чего будет приниматься дальнейшее решение и вырабатываться стратегия.