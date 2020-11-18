Мэр Назрани недоволен работой «Экосистемы» по вывозу мусора в городе

«Качество работы данного оператора в Назрани на низком уровне. Этому способствуют и отсутствие необходимого количества техники, и объёмы работ, с которыми не справляется «Экосистема», — сообщил Евлоев на своей странице в соцсетях.

По его словам, к решению проблемы в Центральном округе пришлось подключиться работникам специализированного коммунального предприятия города. Несмотря на то, что они ежедневно проводят огромную работу по очистке Назрани, убирают теперь и мусор вместо недобросовестной компании.

Евлоев заверил, что такая ситуация продлится недолго, муниципальные власти примут все необходимые меры в отношении недобросовестного оператора.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в июне 2018 года конкурсная комиссия республиканского Минстроя по итогам рассмотрения заявки присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет.

Разработана электронная территориальная схема переработки отходов, утверждена региональная программа и нормативы накопления ТКО.

В республике действует официально зарегистрированный современный полигон твердых бытовых отходов площадью 10 гектаров, который расположен в Сунже. Он включен в госреестр размещения отходов согласно приказу Минприроды РФ от 9 января 2018 года.

В конце минувшего года представитель Минприроды республики раскритиковал работу упомянутой компании, заявив, что с ней в ближайшее время через суд будет расторгнуто соглашение на вывоз мусора из-за нарушений условий контракта.

Поводом для принятия такого решения послужило множество жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения. Минприроды заявило, что подберет нового регионального оператора, возможно, их будет несколько по республике, так как один плохо справляется.

В январе этого года критика в адрес «Экосистемы» прозвучала от мэра Карабулака. Переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов в городе, заявлял глава муниципалитета Магомед-Башир Осканов.