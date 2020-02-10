Мэр Назрани недоволен работой «Экосистемы» по вывозу мусора в городе

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Глава Назрани Урусхан Евлоев вслед за мэром Карабулака раскритиковал работу регионального оператора ООО «Экосистема» по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов по итогам проведенного анализа, об этом он написал на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Я получил все обращения жителей по поводу ситуации, связанной с работой ООО «Экосистема». После проведённого анализа и разбора ситуации, работой, которую они выполняют, я, как мэр города, остался недоволен. Это связано не только с тем фактом, что жителей города не удовлетворяет их работа, но и с тем, что проблемы, создаваемые ими, очевидны», — пишет Евлоев.

По его словам, руководство специализированного коммунального предприятия муниципалитета также неоднократно жаловалось на плохую работу упомянутой компании.

«Если на территории многоквартирных домов мусор вывозится в соответствии с графиком (с перебоями), то частный сектор ими игнорируется. Согласно информации, представленной «Экосистемой», улицы частного сектора должны обслуживаться ими. Но уже неделю мусор не вывозится, в связи с чем жители вынуждены вывозить мусор и ставить на территории МКД», — отметил он.

Евлоев сообщил, что власти Назрани долгое время пытались наладить сотрудничество и взаимодействие с региональным оператором, но в связи с ухудшающейся ситуацией приходится публично обращаться к руководству «Экосистемы».

В связи с тем, что закон не позволяет муниципалитету в одностороннем порядке расторгнуть договор с компанией, власти призывают регионального оператора проводить свою работу на должном уровне.

Ранее власти города Карабулака раскритиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городе. Как отмечал глава мэрии Магомед-Башир Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, ранее регоператор отказался запускать грузовики с мусором из города на территорию своего полигона.

Как сообщало Минприроды Ингушетии, в результате рейдов государственные инспекторы выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке.

В связи с этим региональный оператор будет привлечён к административной ответственности. При этом представитель ведомства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды Ингушетии ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

В свою очередь руководство «Экосистемы» назвало недостоверными сообщения о недопуске на полигон машин с мусором из ингушского Карабулака.

В начале февраля власти Ингушетии из-за жалоб жителей после расторжения соглашения с ООО «Экосистема» приняли решение внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора. На каждом участке будет работать свой оператор. Первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжу и Карабулак. Второй участок — Малгобек, Малгобекский район, сельские поселения Кантышево и Долаково. Третья зона включит в себя Назрановский район, Назрань и Магас.

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