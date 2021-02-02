Соболезнование

Мэр Карабулака выразил соболезнования родственникам известного тренера, погибшего при строительстве мечети

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Известный тренер по боксу Муса Бадиев погиб в результате несчастного случая при строительстве мечети в Карабулаке, сообщил мэр города Магомед-Башир Осканов.

«Муса погиб за самым праведным занятием, когда помогал в строительстве центральной городской мечети, на пути служения Исламу», — сказал Осканов.

По его словам, эта трагедия отозвалась глубокой скорбью в сердцах всех жителей Карабулака, всех, кто его знал. Бадиев был разносторонний, жизнерадостный человек, известный тренер по боксу, воспитавший множество талантливых спортсменов.

Он держал себя в хорошей физической форме, регулярно занимал призовые места в своей возрастной категории на различных республиканских соревнованиях, часто совершал восхождения на Столовую гору, посвящая их знаменательным датам.

Но, прежде всего, известный наставник был хорошим мусульманином и большим патриотом своего народа.

Глава администрации в ходе посещения траурных мероприятий выразил соболезнования родным и близким Мусы.

Как пояснил информированный источник тренер погиб, сорвавшись с крыши при установке купола на строящуюся мечеть.

Коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Мусы Бадиева. Дала гешт долда!

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