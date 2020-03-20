Мэр Карабулака провёл мониторинг цен на продукты питания в крупных торговых предприятиях города

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Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов вместе с сотрудниками экономического отдела мэрии и специалистами Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы посетил ряд крупных торговых предприятий на территории города.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, инспекция коснулась рынка «Дары природы», «Белого магазина» и торгового центра «Парус».

Участники рабочей группы проверили наличие на прилавках в достаточном количестве продуктов питания первой необходимости, а также ознакомились с текущими ценами на представленный товарный ассортимент. Контрольное мероприятие показало, что дефицита продуктов нет, сравнительный анализ цен свидетельствует, что их спекулятивного повышения на фоне предпринимаемых в России и в мире ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, не выявлено.

В ходе визита градоначальник провёл разъяснительные беседы с владельцами торговых точек, призвав их своевременно пополнять запасы товаров, воздержаться от назначения на продукты питания искусственно завышенных цен, пользуясь сиюминутной благоприятной конъюнктурой, а не рыночными механизмами и здравым смыслом.

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