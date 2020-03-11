Мэр Карабулака поднял вопрос обеспечения безопасности четвёртой городской школы

Так, четвёртая городская школа соседствует с автозаправочной станцией. АЗС стоит здесь почти четверть века, тогда как школа возведена несколько лет назад.

По информации пресс-службы мэрии города, у собственника заправки есть на руках все правоустанавливающие документы, при проектировании здания общеобразовательного учреждения не учли в должной мере опасения родителей учащихся за безопасность своих детей из-за близости АЗС.

С учётом всех обстоятельств Магомед-Башир Осканов поручил подчинённым представить предложения по организации дополнительных мер защиты школы на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с указанной заправкой.