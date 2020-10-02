Мэр Карабулака обратился к горожанам с просьбой поделиться своими идеями по улучшению городской среды
Глава Карабулака Магомед-Башир Осканов обратился к горожанам с просьбой поделиться своими идеями по улучшению городской среды.
«С каждым годом наш город преображается, становится более привлекательным для посещения и удобным для проживания. Создание комфортной городской среды с учётом запросов людей — одна из первоочередных задач муниципальных властей. В этой связи хотел бы попросить вас поделиться идеями по благоустройству и развитию города, улучшению его архитектурного облика, оценить уже реализованные проекты», — написал градоначальник на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».
Руководитель муниципального образования, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, уверен, что вовлечённость инициативных граждан в процесс совершенствования общественных пространств даёт наилучшие результаты.
Глава города заверил, что ни одно разумное предложение не останется без внимания.
«Всё, что возможно, постараемся реализовать на благо горожан», — заключил Магомед-Башир Осканов.