Мэр Карабулака не намерен мириться с объектами незавершённого строительства в центре города
Мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов подчеркнул, что не будет мириться с долгостроями в центре города, это негативно отражается на его внешнем облике.
По его словам, подрядчики должны выполнять взятые на себя обязательства, в противном случае земельные участки будут изыматься в законном порядке для того, чтобы можно было их использовать более эффективно, с пользой для людей.
Градоначальник посетил участок, где строительство торгового центра «Времена года» заморожено на отметке нулевого цикла. Он сделал ряд замечаний представителям подрядной организации. По информации пресс-службы мэрии Карабулака, руководство стройфирмы оперативно отреагировало на претензии.