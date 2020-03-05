Мэр Карабулака не намерен мириться с объектами незавершённого строительства в центре города

По его словам, подрядчики должны выполнять взятые на себя обязательства, в противном случае земельные участки будут изыматься в законном порядке для того, чтобы можно было их использовать более эффективно, с пользой для людей.

Градоначальник посетил участок, где строительство торгового центра «Времена года» заморожено на отметке нулевого цикла. Он сделал ряд замечаний представителям подрядной организации. По информации пресс-службы мэрии Карабулака, руководство стройфирмы оперативно отреагировало на претензии.